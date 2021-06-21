После трагедии с туристами в КЧР возбуждено уголовное дело

В Карачаево-Черкесии завели уголовное дело по факту смерти двух туристов из Краснодара во время сплава по Уллу Кам. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц, сказано в сообщении Следственного комитета по республике.

ЧП случилось в июне 2021 года. 12 туристов и двое инструкторов сплавлялись по буйной реке, и в один момент их рафты перевернулись. В результате два человека скончались.

- В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается. Всем пострадавшим предоставлен ночлег и горячее питание, - сообщает пресс-служба СКР по КЧР.

Известно, что фигурантами выступают 39-летний житель Москвы и 41-летний житель Краснодара. В настоящее время им избирается мера пресечения.