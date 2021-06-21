В Ставропольском крае наградили подростков, спасших девушку от нападения банды хулиганов

На Ставрополье наградили двух подростков, которые помогли задержать напавших на девушку хулиганов. Инцидент произошел в селе Солдато-Александровском. Там подростки увидели, как трое мужчин нападают на девушку.

Мальчики сняли все на мобильный и прибежали к казаку-старейшине. После этого все вместе пошли в полицию.

На место происшествия прибыли правоохранители и задержали злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба комитета по делам национальностей и казачества.

Теперь 13-летнего Савелия Кононенкова и 14-летнего Ариана Голрда отметили благодарственными грамотами. Родителей смелых парней поблагодарили за правильное воспитание детей.