"Комсомольская правда" запустила конкурс "Леди в белых халатах" в Ставропольском крае

Фотоконкурс продлится месяц Фото: "КП" Архив

"Комсомольская правда - Ставрополь" совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края организовала фотоконкурс "Леди в белых халатах - 2021". Каждая из участниц коротко рассказала о себе и о том, что привело ее в медицину. Мы предлагаем вам выбрать самую прекрасную работницу здравоохранения нашего региона!

Конкурс стартовал сегодня, 21 июня. И продлится ровно месяц. 21 июня, после 23:59, мы закроем голосование и подведем итоге. Победителей ждут призы от издательского дома и наших спонсоров.

Увидеть участниц можно по ссылке.