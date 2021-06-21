"Комсомольская правда" запустила конкурс "Леди в белых халатах" в Ставропольском крае

Фотоконкурс продлится месяц
Фото: "КП" Архив
"Комсомольская правда - Ставрополь" совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края организовала фотоконкурс "Леди в белых халатах - 2021". Каждая из участниц коротко рассказала о себе и о том, что привело ее в медицину. Мы предлагаем вам выбрать самую прекрасную работницу здравоохранения нашего региона!
Конкурс стартовал сегодня, 21 июня. И продлится ровно месяц. 21 июня, после 23:59, мы закроем голосование и подведем итоге. Победителей ждут призы от издательского дома и наших спонсоров.
Увидеть участниц можно по ссылке.