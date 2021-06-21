На Ставрополье внук получил 11 лет колонии за жестокое убийство бабушки

Инцидент произошел в июне 2019 года в Кисловодске. В этот день герой истории -внук местной жительницы поссорился со своей бабушкой. Причиной конфликта послужили бытовые споры.

Когда словесные аргументы закончились, родственник ударил острым предметом в предплечье старушки. После этого нанес удары по бабушкиным рукам. На этом злоумышленник не остановился.

Он стал ее душить, сломав 12 ребер справа и 12 ребер слева. От полученных травм старушка скончалась.

После убийства внук нанес женщине обширную колото-резанную рану шеи, сопровождавшуюся удалением подъязычно-гортанного органокомплекса.

На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Он объяснил суду, что травмы причинил не умышленно, а по неосторожности, когда оказывал ей первую помощь.

Конфликтов с его бабушкой у него не было, так как она плохо видела и плохо слышала. Однако, вина осужденного была полностью доказана.

Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба городского ведомства.