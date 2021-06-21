В реке Ставропольского края обнаружили труп утонувшего подростка

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после трагедии, которая произошла в селе Левокумское. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дети 18 июня купались на запрещенном водоеме без взрослых. Один из подростков, пытаясь спасти младшего брата, утонул. На место выезжал районный прокурор. Сегодня, 21 числа, спасатели обнаружили труп погибшего.

- По данному факту прокуратурой района незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле надзорного ведомства, - сказано в сообщении прокуратуры.