Пустующий с 2018 года кинотеатр в Ставрополе продают за 60 миллионов

Владелице здания бывшего кинотеатра "Октябрь" выставила помещение на продажу на популярной площадке. Цена довольно высокая - 60 миллионов рублей. Но и площадь тоже немаленькая - 1,1 тысячи квадратных метров.

Кинотеатр закрыли в 2018 году, с тех пор здание пустует. Здесь располагаются кинозалы, подсобные помещения и кафе. При желании можно было бы открыть новую площадку досуга для местных жителей, но пока что инвестор не нашелся.

По некоторым данным, в покупке заинтересованы активисты, которые хотят обустроить все как культурный кластер. Но четких договоренностей с хозяйкой у них нет, поэтому объявление о продаже все еще актуально.

А между тем в Ставропольском крае отменили выпускные из-за новой волны коронавируса. Все массовые мероприятия запрещены. Подробнее о ситуации писала "КП-Северный Кавказ".