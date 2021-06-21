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Звезды21 июня 2021 19:15

Пустующий с 2018 года кинотеатр в Ставрополе продают за 60 миллионов

Площадь здания больше тысячи квадратных метров
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Владелице здания бывшего кинотеатра "Октябрь" выставила помещение на продажу на популярной площадке. Цена довольно высокая - 60 миллионов рублей. Но и площадь тоже немаленькая - 1,1 тысячи квадратных метров.

Кинотеатр закрыли в 2018 году, с тех пор здание пустует. Здесь располагаются кинозалы, подсобные помещения и кафе. При желании можно было бы открыть новую площадку досуга для местных жителей, но пока что инвестор не нашелся.

По некоторым данным, в покупке заинтересованы активисты, которые хотят обустроить все как культурный кластер. Но четких договоренностей с хозяйкой у них нет, поэтому объявление о продаже все еще актуально.

А между тем в Ставропольском крае отменили выпускные из-за новой волны коронавируса. Все массовые мероприятия запрещены. Подробнее о ситуации писала "КП-Северный Кавказ".