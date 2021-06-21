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Общество21 июня 2021 19:55

Владимир Владимиров потребовал у глав муниципалитетов найти жилье для сирот

Сейчас нужно найти земельные участки для строительства многоэтажных домов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что главы муниципалитетов за неделю должны предоставить предложения, на каких земельных участках можно построить дома для детей-сирот.

В регионе существует график заключения контрактов о передаче квартир детям-сиротам, а также о строительстве нового жилья. Главы муниципалитетов должны предоставить список земель, где можно начать стройку.

- Везде, где есть очередность детей-сирот, должна быть выделена земля под строительство жилья. Ответ про ее отсутствие не принимается. Ищите землю под выкуп, приобретайте. Дети-сироты должны быть обеспечены жильем, - заявил Владимиров.

К концу 2021 года планируется заключить не менее 400 договоров найма о передаче жилья.