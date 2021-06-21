В Дагестане осудят еще одну чиновницу, которая торговала справками об инвалидности

В СУ СК России по Дагестану сообщили, что на и.о. руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по республике завели пять уголовных дел за аферы со справками об инвалидности. Она увеличивала срок инвалидности и просто устанавливала ее с нуля за хорошие деньги.

- В 2016 году подозреваемая единолично увеличила и установила срок инвалидности пятерым местным жителям, подписав и заверив печатью учреждения выписки из актов освидетельствования граждан. На основании этих выписок с 2017 по 2020 год эти лица необоснованно получили выплаты в размере от 800 тыс. рублей до 1,14 млн рублей, - сказано в сообщении.

Главным торговцем справки об инвалидности в Дагестане является Магомед Махачев, который получил срок в 7,5 лет. Подробнее о его махинациях писала "КП-Северный Кавказ".