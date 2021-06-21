Суд арестовал организаторов сплава по Кубани в КЧР на катамаране, где погибли два человека

Двое туристов погибли при спуске по реке. Фото с места событий

Суд в Карачаево-Черкессии арестовал организаторов сплава по реке Кубань на два месяца. Именно они дали разрешение и оборудование для путешествия на катере для группы туристов, которые перевернулись и оказались в воде. Двое погибли.

- 39-летнему жителю Москвы и 41-летнему жителю Краснодара предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Решением суда они арестованы до 21 августа, - рассказали в СУ СК России по КЧР.

Эти люди не имели права оказывать такие услуги - они не имели лицензии и не могли обеспечить безопасность туристам. Но они этим пренебрегли. Один из обвиняемых подыскал желающих принять участие в сплаве и лично получил от них около 585 тыс. рублей.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала и публиковала фото с места происшествия. 18 июня группа туристов, уроженцев Подмосковья и Краснодарского края, сплавлялись на катамаране по реке Кубань в КЧР. Их судно перевернулось, а сильное течение стало фатальным фактором. Двое человек погибли.