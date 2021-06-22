Чтобы Память жила вечно

Фото: пресс-служба ЮСИ.

22 июня 1941 года - скорбная дата для всех россиян, день начала Великой Отечественной войны, одной самых кровопролитных в истории человечества. В этой гигантской битве за жизнь, цивилизацию, свободу и мир сражались народы всех 15 республик бывшего СССР. Победу ковали на фронтах, в партизанских отрядах и в тылу.

- Наша история - важная точка опоры для каждого. И на великом прошлом нашего Отечества должны воспитываться дети, которым строить будущее Родины и Ставропольского края. - говорит генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. - Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирное небо, на жизнь.

Тесная связь поколений по-особому ощущается на Владимирской площади краевой столицы, где находится первый в Ставрополе музей военной техники «Патриот». В 2017 году на площади заработал интерактивный музейно-исторический комплекс «Россия - Моя история».

Проект федерального значения был реализован ГК «ЮгСтройИнвест» и стал четвертым в стране и первым на Северном Кавказе. Старт проекту был дан по поручению президента страны Владимира Путина, а в Ставрополе он получил развитие благодаря инициативе и поддержке губернатора края Владимира Владимирова.

- Войдите в зал, посвященный Великой Отечественной войне, посмотрите глазами современника, какими были наши предки, какие подвиги они совершили. Всмотритесь в их лица… Эти люди подарили нам жизнь, - говорит Юрий Иванов. - Наши сердца скорбят со всеми народами страны. И мы хотим, чтобы будущее поколение помнило всех, кто защитил и сохранил наш неповторимый Ставропольский край, чтобы никогда не повторилась страшная беда, чтобы небо над нашей Родиной всегда было мирным.