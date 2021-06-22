Около 8 тысяч рабочих мест предлагает центр занятости населения Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В банке вакансий городского Центра занятости населения более 7800 вакансий. Из них 752 места работодатели предоставили людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Краевой центр по-прежнему испытывает острую потребность в работниках сферы торговли, строительства, медицины. Кроме того, не хватает в городе уборщиков, дворников, грузчиков и разнорабочих.

В марте 2021 года государство запустило программу поддержки российского бизнеса и потерявших работу.

Программа реализуется и в нашем городе. Потребность в 151 работнике заявили около 40 работодателей Ставрополя.

По вопросам участия в программе поддержки работодателям можно позвонить по телефонам: (8652) 315-706, 315-707. Для граждан: 315-718, 315-714, 315-709.

Напоминаем, что в нашем крае создаются новые программы, которые также помогают выпускникам высших и средних учебных заведений найти работу.

Тем временем напоминаем, что в Ставропольском крае отменены все массовые мероприятия. Также будет усилен контроль за соблюдением действующих профилактических мер.

Прежде всего, использования средств индивидуальной защиты при посещении мест массового пребывания людей и общественных заведений. Применения системы QR-кодов в организациях общественного питания, учреждениях культуры и спорта.