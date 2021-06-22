В Ставрополе начались рейды по соблюдению масочного режима

В Ставрополе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе продолжаются рейды по соблюдению санитарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Так, за прошедшую неделю специалисты проверили 130 учреждений и организаций, провели 107 профилактических бесед, составили 2 протокола об административных правонарушениях.

Всего же с начала 2021 года сотрудники комитета ГУ и ЧС и службой спасения Ставрополя составили 281 протокол.

Как рассказал радио «Комсомольская правда – Ставрополь» главный специалист ЕДДС города Ставрополя, в связи с увеличением количества заболевших, эта работа будет усилена.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 88 человек. Число зараженных достигло 56233. За вчерашний день выздоровели 42 человека, а за весь период пандемии – 53326.

К сожалению, до сих пор продолжают умирать пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. За суки скончались еще 6 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без футбола, выпускного и в масках: в Ставропольском крае ужесточают меры по коронавирусу

Отмена массовых мероприятий началась в регионе (Подробнее)