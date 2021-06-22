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Происшествия22 июня 2021 11:09

В Невинномысске на 20-летнего уклониста от армии завели уголовное дело

Парень дважды получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат, но проигнорировал
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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20-летний житель Невинномысска подозревается в уклонении от прохождения военной службы. Так, в 2020 году молодой человек дважды получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Но в назначенное время без уважительной причины в военный комиссариат не явился. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Против парня возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства.