В Невинномысске на 20-летнего уклониста от армии завели уголовное дело

20-летний житель Невинномысска подозревается в уклонении от прохождения военной службы. Так, в 2020 году молодой человек дважды получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Но в назначенное время без уважительной причины в военный комиссариат не явился. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Против парня возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства.