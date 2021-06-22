МТС покажет истории ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»

Зрители смогут посмотреть бесплатно цикл видеоисторий «Медаль моей памяти» - пока только первые выпуски. Организаторы проекта продолжают съемки сюжетов, в которых дети блокадного Ленинграда и родственники героев рассказывают о своих близких, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», о жизни и быте военных лет.

В рамках проекта покажут и три сюжета, в которых представитель историко-мемориального музея «Смольный» рассказывает про самые интересные и значимые эпизоды военного времени.

Все видеоистории, по мере выхода, можно будет также бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.