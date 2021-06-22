Ставропольца оштрафовали за молчание о знакомом террористе

Молодого жителя Ставрополья оштрафовали за молчание о знакомом-террористе. Мужчина знал, что его друг участвовал в деятельности запрещенной на территории РФ организации*. При этом он не стал сообщать об этом в уполномоченные органы.

В итоге молодой человек сам стал фигурантом уголовного дела. Максимальное наказание, которое могло грозить ему за несообщение о преступлении террористической направленности, составляло один год лишения свободы.

В итоге ставропольца признали виновным в совершении инкриминируемого деяния и приговорили к штрафу.

*ИГ - запрещенная на территории России террористическая организация

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 20-летний житель Невинномысска подозревается в уклонении от прохождения военной службы.

Так, в 2020 году молодой человек дважды получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Но в назначенное время без уважительной причины в военный комиссариат не явился.