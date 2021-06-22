Активисты «Невинномысского Азота» помогли восстановить госпитальную могилу времен Великой Отечественной войны

Возложение цветов к госпитальной братской могиле.

22 июня в городе химиков состоялись мероприятия по случаю Дня памяти и скорби. Ранним утром от братских могил к Вечному огню прошло памятное шествие, участники которого исполнили песню «Священная война» и возложили цветы к мемориалу. В рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» из 800 свечей здесь было выложено огненное панно.

Возложили цветы и к братской могиле воинов, скончавшихся в военных госпиталях Невинномысска в 1941 - 1945 гг. Расположена могила на старом городском кладбище рядом с улицей Апанасенко.

В этом году в преддверии Дня Победы, в рамках акции «20 добрых дел «ЕвроХима»» активисты «Невинномысского Азота», профсоюзной организации предприятия и компании «Химзащита» отреставрировали захоронение, восстановили памятник и установили памятную табличку.

Гвоздики к подножью надгробия возложили председатель первичной профорганизации «Невинномысского Азота» Росхимпрофсоюз Сергей Самофалов и представитель комитета по культуре администрации города Наталья Гончарова.