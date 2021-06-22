В Ингушетии реализуют два аграрных проекта за 425 млн рублей

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился в Москве с федеральным министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Стороны обсуждали развитие аграрной промышленности в республике, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в Ингушетии завершили весенние полевые работы. Патрушев отметил рост производства скота, птицы и молока, мяса и субпродуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, а также минеральной воды в республике. В 2020 году республика на 7,3% перевыполнила план на экспорту продукции АПК.

Калиматов отметил, что большая часть населения работает в селах, потому в республике возможно комплексное развитие сельских территорий и участие в госпрограммах Минсельхоза России. Региональное ведомство предложили девять проектов. Два из них уже согласованы и будут реализованы в 2022 году. Это проекты создания объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Экажево и Нижние Ачалуки. На них выделят более 425 млн рублей. Остальные проекты пока на согласовании.

Также важной темой встречи стала мелиорация в Ингушетии и грантовая поддержка фермеров в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».