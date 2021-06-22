Мужчину осудили за смертельную прогулку с оружием по Ставрополю

В Ставрополе вынесли приговор по уголовному делу о тройном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Подсудимый гостил у знакомого и похитил у него охотничье ружье, переделанное под обрез. В январе 2014 года он вышел на прогулку по Ставрополю с оружием и зашел в какой-то дом. Там он убил случайного прохожего, но затем скрылся с места преступления. Затем он пошел к знакомой, одним выстрелом убил ее мужа и, связав женщину, ударил ей ножом в горло. Отчего та умерла. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом.

Мужчину обвиняют в хищении, переделке и хранении оружия, убийстве трех человек, в том числе - совершенное с целью скрыть другое преступление, а также умышленное уничтожение имущества.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, и на основании вердикта коллегии присяжных заседателей назначил виновному лицу наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии особого режима, - сообщает прокуратура Ставропольского края.