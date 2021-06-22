На Ставрополье с 28 июня 30% работников снова перейдут на удаленку

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление об ужесточении ограничительных мер в регионе. В частности, треть работников должны будут снова уйти на дистанционный режим работы.

Эпидемиологическая ситуация в крае ухудшается, все больше людей госпитализируют с коронавирусной инфекцией. Поэтому не менее 30% работников должны уйти на удаленку с 28 июня, ближайшего понедельника.

Ограничение распространяется и на органы исполнительной власти. Конечно, есть исключения: если работа невозможна без очного присутствия работника, он не должен уходить на удаленку.

Напомним, ранее региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предложил оказывать услуги санаториев и курортов только тем, кто сделал прививку от COVID-19. Эту идею поддержал мэр Железноводска Евгений Моисеев.