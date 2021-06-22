В Северной Осетии детсад закрыли на карантин после массового отравления

В прокуратуре Северной Осетии рассказали, что детский садик "Академия детства" закрыли на карантин после того, как пятеро воспитанников попали в больницу с отравлением.

Пока неизвестно, чем именно они отравились. Но в пятницу 18 июня пятеро малышей попали к врачам с ярко выраженными симптомами. Сейчас идет проверка системы питания в учреждении, а также проводят лабораторный анализ, чтобы выявить источник отравления.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что виновник массового отравления жителей Дагестана предстанет перед судом. В январе 2021 года больше трехсот человек обратились к медикам с симптомами острого отравления.

Выяснилось, что причина была в некачественной воде.