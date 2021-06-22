В Ставрополе осудят женщину, которая выбросила собаку с окна многоэтажки

В пресс-службе Промышленного райсуда Ставрополя сообщили, что судья рассмотрит дело местной жительницы по статье "жестокое обращение с животными". Она выбросила свою собаку с окна третьего этажа на глазах у маленьких детей, которые были во дворе.

- В результате действий гражданки Т. животному причинены тяжкие телесные повреждения, которые могут привести к его гибели, а малолетним детям причинен моральный вред, - сказано в сообщении.

Собаку вовремя нашли неравнодушные ставропольцы и передали ее в руки волонтеров-зоозащитников. По их словам, животное подлечили и сейчас чувствует себя нормально.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как 12-летняя девочка из Северной Осетии спасла дворнягу с открытой раной головы. Сначала она покормила собаку и уехала, но потом заставила отца вернуться и вылечить животное.