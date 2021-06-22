Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июня 2021 21:52

В Ставрополе ДТП на Тухачевского парализовало движение

Пользователей соцсетей считают, что жилой комплекс Перспективный - заколдованное место для аварий
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария на Тухачевского. Фото: социальные сети

Авария на Тухачевского. Фото: социальные сети

В социальных сетях появились видео и фото с места аварии по улице Тухачевского. ДТП с тремя автомобилями парализовало движение по всему Российскому проспекту, образовалась километровая пробка.

Пока неизвестны причины аварии, но есть информацию о том, что девушка за рулем врезалась в джип, а затем влетела в бордюр. В это время зацепили и третью машину. На месте происшествия работает полиция.

Информации о пострадавших нет.

Недавно в Ставропольском крае произошла смертельная авария: водитель автомобиля Хендэ Солярис не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди гужевой повозки и столкнулся с ней.

53-летний водитель повозки, местный житель, скончался от полученных травм на месте. За рулем автомобиля был 30-летний парень.