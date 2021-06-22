Во Владикавказе бывшего полицейского обвинили в обороте наркотиков

СУ СК России по Северной Осетии сообщило, что следователи предъявили окончательные обвинения бывшему оперуполномоченному УМВД по Владикавказу за оборот наркотиков. Мужчину задержали еще в марте и лишили должности.

Следователи собрали достаточное количество доказательств, чтобы предъявить обвинения. По их данным, с 10 до 19 марта 2021 года обвиняемый купил 0,26 грамм наркотиков. Утром 19 марта его застали "с поличным", он полностью признал вину.

Сразу после инцидента его уволили, а его непосредственным начальникам представили дисциплинарные взыскания.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2020 году на Ставрополье полицейский попался на закладках синтетических наркотиков. Против него и его сообщника сразу возбудили уголовные дела.