С 23 июня в Северной Осетии вводят ужесточение ограничений по коронавирусу

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло подписал постановление об ужесточении карантинных ограничений в республике с 23 июня. В частности, запрещены массовые мероприятия, работа ночных клубов, детских комнат и других площадок. Также вносятся коррективы в работу общепита.

- Устанавливается режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд и иных предприятий общепита с 06:00 мск до 23:00 при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров, - сказано в документе.

Заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов ограничивается до 50%. Также нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

- Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить соблюдение: масочного режима посетителями и работниками; дезинфекционного режима; социального дистанцирования, также рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск, - подчеркнуто в указе.

В Ставропольском крае также ужесточают ограничения. Даже поступило предложение регистрировать в санаториях и курортах только тех, у кого есть антитела или иммунитет после вакцины.