В Железноводске в День памяти и скорби зажглась 80-метровая свеча

Зажечь общегородскую свечу пришли люди разного возраста. Фото: стоп-кадр видео

Жители города Железноводска около Курортного озера на Феррум-площади зажгли свечу длиной 80 метров - к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Свеча, состоящая из 4000 огней, символизировала собой единство народа на пути к Победе.

Зажечь общегородскую свечу пришли люди разного возраста. В акции приняли участие как отдыхающие в городе-курорте, так и местные жители.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе администрации Железноводска, акция проводилась с соблюдением социальной дистанции и всех требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

Тем временем, руководители железноводских санаториев выступили с предложением запретить принимать отдыхающих без антител или прививки от коронавируса.