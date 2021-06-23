На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 94 человека

К сегодняшнему утру диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 94 человек. Число зараженных на Ставрополье достигло 56327.

Из-под меднаблюдения выписали еще 69 выздоровевших пациентов. В целом за все время болезнь победили уже 53,4 тысячи человек.

К сожалению, до сих пор продолжают умирать пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. За сутки скончались еще пятеро. Число умерших достигло 1629.

- Лучшая защита от вируса - вакцинация. И мы продолжаем работать над тем, чтобы она становилась еще более доступной для всех желающих. Резерв вакцины в крае составляет более 125 тысяч доз, ее запасы регулярно пополняются. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.