В Ставропольском крае резерв вакцины составляет более 125 тысяч доз

На Ставрополье продолжается прививочная кампания. В районах и округах нашего региона развернуты прививочные пункты. Напоминаем, что пройти вакцинацию может каждый. Она проходит бесплатно.

На данный момент на Ставрополье резерв вакцины составляет более 125 тысяч доз. По словам губернатора края, запасы препарата регулярно пополняются.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что к сегодняшнему утру диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 94 человек.

Число зараженных на Ставрополье достигло 56327. Из-под меднаблюдения выписали еще 69 выздоровевших пациентов. В целом за все время болезнь победили уже 53,4 тысячи человек.