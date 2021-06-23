На Ставрополье пожилой мужчина провалился в ливневку

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Инцидент произошел на днях в Ессентуках. Там пенсионер угодил в ливневку в подземном переходе в районе кинотеатра «Искра».

Пожилой мужчина гулял с внуками и провалился в дыру в решетке. По словам очевидцев, вокруг ставропольца собралась толпа, чтобы помочь пострадавшему. Но все попытки вытащить пенсионера обернулись промахом.

Тогда на место вызвали медиков и спасателей. Проблемный участок на другой день посетил мэр Ессентуков Александр Некристов. Устранить поломку пообещали в течение дня.

В администрации курорта журналистам прокомментировали, что уже имеется проектно-сметная документация по ремонту и определена стоимость. Пока документы проходят экспертизу.