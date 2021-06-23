Транскавказская автомагистраль закрыта из-за схода селя

УМЧС по Северной Осетии заявило о закрытии участок на Транскавказской автомагистрали от села Бурон до Рокского тоннеля. Ограничение связано со сходом селя и невозможностью обеспечить безопасное движение.

- По рекомендациям филиала ФКУ УПРДОР "Кавказ" запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке в обоих направлениях с 1:45 23 июня 2021 года до особого распоряжения, - сказано в сообщении.

Дорогу уже в третий раз с воскресенья закрывают из-за схода селя. Это единственная дорога, которая соединяет Россию и Южную Осетию.

Спасатели находятся в режиме готовности к оказанию помощи в случае ЧП.

По данным на 10:00 мск Транскавказская магистраль работает в штатном режиме.