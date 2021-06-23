В Предгорном районе на рынке «Лира» работает мобильный прививочный пункт

Для проведения иммунизации в Предгорном округе действуют 5 прививочных пунктов в станицах Боргустанская, Ессентукская и Суворовская, а также в поселках Пятигорский и Юца. Об этом глава района Николай Бондаренко доложил накануне губернатору.

Там же дополнительно работает мобильный прививочный пункт на одном из крупнейших рынков региона «Лира».

Число зараженных коронавирусом в Предгорном районе на сегодняшний день достигло 1263. Всего в крае за сутки диагноз подтвердился у 94 человек. Скончались еще пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

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