Губернатор поручил отремонтировать мост в станице Суворовской

Глава Предгорного района обсудил с главой Ставрополья тему состояния дорог в округе и вопрос, связанный с ремонтом моста в станице Суворовской.

– Очень много обращений поступило от жителей станицы во время «Прямой линии» по поводу моста в Суворовской. Я знаю, что через 500 метров есть другая переправа, но жителям удобно переходить именно по старому мосту. И я их понимаю, для пожилых людей полкилометра это большой путь. Мост нужно отремонтировать в кратчайшие сроки, – подчеркнул Владимиров.

По словам Бондаренко, ремонт моста начнется в ближайшее две недели, после того, как опустится уровень воды в реке Кума. Каркас сооружения уже готов, все необходимые строительные материалы в наличии.

Для ремонта муниципальных дорог в округе подготовлена проектно-сметная документация по 46 участкам на общую сумму около 500 миллионов рублей.

Среди первоочередных задач – ремонт дорог в поселке Железноводский и близлежащих хуторах, и в станице Суворовской.

– Готовьте трехлетнюю программу, в рамках которой будут осуществляться дорожные ремонтные работы в населенных пунктах округа. И обязательно информируйте об этом людей, чтобы жители знали, в каком году в их населенном пункте будет отремонтирована та или иная улица, – поставил задачу Владимир Владимиров.