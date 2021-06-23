На Ставрополье с 1 июля начнут принимать заявления на выплату новых пособий

По поручению президента РФ новые ежемесячные пособия будут выплачиваться одиноким родителям с невысокими доходами, воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе.

- Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребёнка. И в свидетельстве о рождении […] не указан один из родителей либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата, - поручил глава государства в Послании Федеральному собранию РФ.

Как рассказали в краевом Отделении Пенсионного фонда России, выплата неполным семьям рассчитывается из детского прожиточного минимума в регионе и на Ставрополье составит 5 310,5 рублей в месяц на каждого ребенка.

Оформить их могут родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя, или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или не указан в свидетельство о рождении ребенка).

Пособие беременным женщинам, соответствуюшим условиям выплат, рассчитывается как 50% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, и нашем крае составит 5 374,5 рублей в месяц.