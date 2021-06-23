На Ставрополье выявили районы, где больше всего заболевших COVID-19

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 56327. За сутки диагноз выявили у 94 человек. За вчерашний день скончались еще 5 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За весь период пандемии жертвами инфекции стали 1629. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки больше всех заболевших выявили в краевом центре – 29.

В Кисловодске – 7 человек, в Ипатовском городском округе – 6. В Арзгирском, Кировском, Новоселицком, Курской, Петровском, Предгорном районах и округах, а также в городе Леомонтова не выявили ни одного случая заболевания за вчерашний день.

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