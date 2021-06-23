Уничтожил сто дудаевцев: в Ставрополе увековечили память Героя России Юрия Сидорова

Жизнь ставропольца оборвалась в неполные 24 года. Юрий Сидоров погиб от выстрела снайпера в расположении своей части. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе увековечили память Героя России Юрия Сидорова. Так, на улице Космонавтов, 6 провели торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски Герою России Юрию Михайловичу Сидорову.

Лейтенант Сидоров служил в частях Северо-Кавказского военного округа, командовал танковым взводом. В январе 1995 года проявил мужество и героизм во время штурма Грозного, когда в одном из боев в районе президентского дворца огнем танкового орудия уничтожил три укрепленные огневые точки дудаевцев.

Ставропольский герой уничтожил снайпера и его группу прикрытия, точным попаданием обрушив дом, откуда она вела огонь. При разведке местности группа танков под командованием командира взвода старшего лейтенанта Сидорова уничтожила 6 огневых точек противника и до 20 боевиков, обеспечив продвижение мотострелкового подразделения.

На торжественном митинге, посвященном открытию мемориальной доски Юрию Сидорову, присутствовала мать героя

Жизнь ставропольца оборвалась в неполные 24 года. Юрий Сидоров погиб от выстрела снайпера в расположении своей части. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, старшему лейтенанту Сидорову Юрию Михайловичу посмертно присвоено звание Героя РФ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Центре образования города Ставрополя (бывший вечерний лицей) состоялось торжественное открытие бюста выпускнику, Герою России, десантнику Владиславу Духину.

Младший сержант Владислав Духин, командир отделения знаменитой 6-й роты, погиб 1 марта 2000 года в Чечне. Юноша пожертвовал собой, выполняя боевое задание. За проявленные мужество и героизм Владислав был удостоен звания Героя России посмертно.