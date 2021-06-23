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Общество23 июня 2021 12:43

Уничтожил сто дудаевцев: в Ставрополе увековечили память Героя России Юрия Сидорова

В Ставрополе увековечили память Героя России Юрия Сидорова
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Жизнь ставропольца оборвалась в неполные 24 года. Юрий Сидоров погиб от выстрела снайпера в расположении своей части. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Жизнь ставропольца оборвалась в неполные 24 года. Юрий Сидоров погиб от выстрела снайпера в расположении своей части. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе увековечили память Героя России Юрия Сидорова. Так, на улице Космонавтов, 6 провели торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски Герою России Юрию Михайловичу Сидорову.

Лейтенант Сидоров служил в частях Северо-Кавказского военного округа, командовал танковым взводом. В январе 1995 года проявил мужество и героизм во время штурма Грозного, когда в одном из боев в районе президентского дворца огнем танкового орудия уничтожил три укрепленные огневые точки дудаевцев.

Ставропольский герой уничтожил снайпера и его группу прикрытия, точным попаданием обрушив дом, откуда она вела огонь. При разведке местности группа танков под командованием командира взвода старшего лейтенанта Сидорова уничтожила 6 огневых точек противника и до 20 боевиков, обеспечив продвижение мотострелкового подразделения.

На торжественном митинге, посвященном открытию мемориальной доски Юрию Сидорову, присутствовала мать героя

На торжественном митинге, посвященном открытию мемориальной доски Юрию Сидорову, присутствовала мать героя

Жизнь ставропольца оборвалась в неполные 24 года. Юрий Сидоров погиб от выстрела снайпера в расположении своей части. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, старшему лейтенанту Сидорову Юрию Михайловичу посмертно присвоено звание Героя РФ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Центре образования города Ставрополя (бывший вечерний лицей) состоялось торжественное открытие бюста выпускнику, Герою России, десантнику Владиславу Духину.

Младший сержант Владислав Духин, командир отделения знаменитой 6-й роты, погиб 1 марта 2000 года в Чечне. Юноша пожертвовал собой, выполняя боевое задание. За проявленные мужество и героизм Владислав был удостоен звания Героя России посмертно.