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Общество23 июня 2021 13:06

Мэр Пятигорска прокомментировал информацию о вырубке деревьев на горе Горячей

Ранее в СМИ местная жительница жаловалась на вырубке деревьев на курорте
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Накануне в одном из местных СМИ появилась информация о том, что на горе Горячей в Пятигорске ведется вырубка деревьев.

По словам журналистов, в издание обратилась пятигорчанка, которая рассказала, что заметила «лесорубов» в районе проспекта Кирова 15, на дороге за Театром оперетты, которая ведет к памятнику «Орел».

После этой публикации администрация Пятигорска вместе с полицией провели проверку.

- Выехавшие по указанному адресу полицейские факта вырубки зеленых насаждений не обнаружили. Заявительницу опросили, - прокомментировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Выяснилось, что жильцы дома №13 по проспекту Кирова в городе-курорте производили очистку прилегающей к дому территории.

- Ни одно дерево не пострадало, - подытожил мэр Пятигорска.