Жителей Ставрополья предупредили о штрафах за фото с кувшинками на Бештау

Кувшинка белая наделена интересной биологической особенностью. Ранним утром ее лепестки раскрываются, а вечером, перед заходом солнца, закрываются

На Монастырском озере, на горе Бештау активно цветет кувшинка. Каждый год туда устремляются сотни туристов.

Немало и тех, кто нагло срывает растения ради красивых фото. Напомним, что кувшинка белая числится в Красной книге Ставрополья и некоторых других регионов России. За ее сбор или порчу законодательством предусмотрены штрафные санкции.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» за нарушения требований может грозить штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Кувшинка белая наделена интересной биологической особенностью.

Ранним утром ее лепестки раскрываются, а вечером, перед заходом солнца, закрываются; сам бутон погружается в воду.

Кроме этого, по цветку можно прогнозировать погоду. Перед приближением дождя лепестки на кувшинке смыкаются и остаются закрытыми на весь период дождливой погоды.