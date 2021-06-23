Как распознать аллергию: советы врача Ставропольской краевой клинической больницы

В Ставропольском крае наиболее распространена аллергия первого типа, которая называется полиноз и вызывается пыльцой растений. Фото: Иван ВИСЛОВ

Аллергия — это сверхчувствительная реакция иммунитета организма человека на определенные вещества в окружающей среде — аллергены. В Ставропольском крае наиболее распространена аллергия первого типа, которая называется полиноз и вызывается пыльцой растений. Она проявляется в виде аллергического ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы, атопического дерматита.

Об этом и о том, как распознать признаки начинающейся аллергии, а также что делать, чтобы минимизировать риски и не страдать от этого недуга, рассказала заведующая кабинетом аллергологии-иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы, доктор медицинских наук Ольга Уханова.

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!»