В Ставрополе полиция выясняет подробности конфликта казаков и велосипедистов в центре города

Инцидент произошел в центре Ставрополя и вызвал общественный резонанс после того, как в сеть попали кадры с места происшествия. На видео - сотрудники казачьего патруля повздорили с велосипедистами на BMX.

В сети горожане пишут, что конфликт начал казак. Якобы он грубо обратился к велосипедистам, а те ухмыльнулись. Из-за чего началась словесная перепалка и небольшая стычка. Предположительно, видео просил разместить в сеть один из парней.

Но стороны пришли к примирению уже на месте, рассказывает корреспонденту сайта stav.kp.ru свидетель конфликта, один из казаков Владимир.

- Мы на месте все решили. И мой напарник, и молодые люди извинились друг перед другом. Пожали руки и разошлись. Почему видео выложили в сеть, я сказать не могу, - говорил Владимир,

Мужчина не пояснил причину конфликта - это сделал наш источник в правоохранительных органах. По его словам, на Александровской площади запрещено купание в фонтане и езда на таком транспорте.

В первую очередь из-за того, что разрушаются культурные памятники. Казаки сделали молодым людям замечание о том, что те не могут тут совершать трюки на велосипедах, но они проигнорировали их.

Этот инцидент уже прокомментировали в пресс-службе городской полиции. Там рассказали, что факт уже зарегистрировали. Участковый уполномоченный отдела полиции №2 будет устанавливать обстоятельства произошедшего.