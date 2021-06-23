Житель Ставрополья получил 25 лет тюрьмы за три убийства

Суд вынес жителю Курского округа приговор. Он признан виновным в хищении оружия, незаконной переделке оружия, незаконном хранении и ношении оружия, в убийстве и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, герой этой истории временно проживая у своего знакомого в Изобильном, похитил у него охотничье ружье, которое переделал в обрез. После этого зимой 2014 года приехал в Ставрополь к своему брату, которому не мог дозвониться.

В ожидании ответа он зашел в один из подъездов многоэтажки, ввязался в конфликт со случайным прохожим и застрелил его.

Когда злоумышленник скрывался с места преступления, вспомнил, что в Ставрополе жила его знакомая, и пошел к ней домой. Женщина впустила его, а через некоторое время их застал ее супруг, спавший в другой комнате.

Гость застрел потерпевшего, после чего, не желая оставлять свидетеля, дважды ударил бутылкой по голове женщину и перерезал ей ножом горло. На этом злоумышленник не остановился. Он поджег дом и скрылся.

Все это время правоохранители искали жителя Курского, но безуспешно. Наконец его удалось поймать и признать виновным. Суд приговорил злоумышленника к 25 годам тюрьмы.