Казака оштрафуют за конфликт с велосипедистами в Ставрополе

Казака, который повздорил с велосипедистами на Александровской площади в Ставрополе, могут оштрафовать. Об этом сообщают в окружной казачьей дружине. Источник сайта stav.kp.ru в суде предположил, что мужчину могут привлечь по статье КоАП "Мелкое хулиганство". Материалы пока ни в один из судов не поступали.

Инцидент случился на днях, но всплыл в соцсетях в среду. На видео сотрудник казачьего патруля ссорится с молодыми людьми и поднимает на одного из них его велосипед. Источник "Комсомольской правды" рассказал, что конфликт начался из-за того, что парни катались по площади на BMX. Однако на той территории запрещено подобное. Казаки и молодые люди недопоняли друг друга, из-за чего вспыхнула словесная перепалка.

- Мы на месте все решили. И мой напарник, и молодые люди извинились друг перед другом. Пожали руки и разошлись. Почему видео выложили в сеть, я сказать не могу, - говорил корреспонденту "Комсомольской правды" Владимир - один из казаков.