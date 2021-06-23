«Россети Северный Кавказ» пресекли в Кабардино-Балкарии крупное хищение электроэнергии на 5,2 млн рублей

В отношении недобросовестного абонента составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии. Объем похищенного энергоресурса превысил 858 тысяч киловатт-часов. Ущерб, нанесенный электросетевому комплексу региона, оценён в 5,2 млн рублей. Информацию о факте энерговоровства рабочая группа передала в правоохранительные органы республики для проведения необходимых мероприятий.

Компания «Россети Северный Кавказ» напоминает об административной и уголовной ответственности за хищение электроэнергии. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Кроме того, неучтённое потребление ресурса напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения, в том числе и социальных объектов, поскольку провоцирует технологические нарушения и перепады напряжения.

И самое главное, незаконное вмешательство в работу энергосистемы с целью незаконного энергопотребления может быть опасным для жизни - как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей.