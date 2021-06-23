На Ставрополье хирурги удалили «злую нить» у 4-месячного малыша

Уникальный клинический случай произошел в детской краевой больнице. Младенца с ихтиозом, это редкое генетическое заболевание, которое характеризует нарушение ороговения кожного покрова.

Из-за этого на коже появляются чешуйки, напоминающие рыбью чешую. Ставропольские медики избавили малыша от дирофиляриоза хирургическим путем.

Дирофиляриооз — «злая нить», заболевание, вызываемое паразитированием нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Это гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением. Заражение человека происходит через укусы кровососущих комаров, зараженных инвазионными личинками.

Встречается дирофиляриооз очень редко и относится к группе забытых болезней. На территории России в последние годы выявляют не более 35-40 таких случаев в год.

Из-за редкости болезни, ее не всегда сразу верно диагностируют. Большинству инфицированных дирофилярией пациентов, при обращении за медицинской помощью первоначально ставят диагноз либо фурункулез, либо киста или опухоль.

За последние пять лет в КДКБ было 6 пациентов с подкожной формой дирофиляриооза. Самому старшему из них на момент обращения за медпомощью было 7 лет. Диагноз ставропольские врачи установили сразу.

И если более старшим детям, не страдающим врожденными патологиями, врачи назначали медикаментозную противоглистную терапию, то для маленького ослабленного ихтиозом ребенка требовался особый подход.

Было принято решение удалить «злую нить» хирургическим путем. Операцию успешно выполнила Елена Всеволодовна Лукьяненко.