Госавтоинспекторы Ставрополья предотвратили аварию, остановив автобус с серьезной технической поломкой

На Ставрополье государственные инспекторы технического надзора ГИБДД по краю проводят рейды по профилактике нарушений, допускаемых водителями пассажирского автотранспорта. Сегодня рейд прошел в Ипатовском городском округе.

Так на автодороге «Астрахань – Элиста - Ставрополь» госинспекторы технадзора ГИБДД остановили автобус Вольво, следующий по маршруту «Махачкала – Ростов-на-Дону». В его салоне находились 17 пассажиров.

При визуальном осмотре транспортного средства выяснилось, что у автобуса отсутствуют задние колеса, тормозная система неисправна, поэтому дальнейшее передвижение транспортного средства могло привести к самым тяжким последствиям.

Автомобиль в ближайшие минуты мог стать неуправляемым, если бы не рейд сотрудников ГИБДД, аварийно-опасная ситуация была бы неизбежна.

Против водителя составили несколько протоколов. Кроме того, собран материал по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Транспортное средство поместили на специализированную стоянку, пассажиров отправили попутным транспортом.

Госавтоинспекция региона на регулярной основе проводит рейды по пассажирскому автотранспорту.

Так, в рамках операции в Ставрополе к административной ответственности привлекли за различные нарушения более 100 водителей маршруток и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.