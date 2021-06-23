На Ставрополье «черного копателя» осудили за сбыт боеприпасов

На Ставрополье мужчину признали виновным в незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Злоумышленник оказался «черным копателем» — нелегально осуществлял раскопки на территории СКФО в местах боевых действий времен ВОВ. Найденные предметы ставрополец хранил, а потом продавал.

Силовики поймали злоумышленника в августе 2020 года, после того как он попытался сбыть две ручные гранаты Дьяконова образца 1933 года. По месту его жительства провели обыски и изъяли 290 патронов калибра 7,62 на 54. Проведенная экспертиза показала, что это штатные боеприпасы для боевого нарезного огнестрельного оружия.

Суд приговорил «черного копателя» к 1 году ограничения свободы.