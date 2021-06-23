На Ставрополье за 3 года исчезли 30 аварийных участков благодаря камерам

В министерстве промышленности Ставропольского края поделились результатами работы системы автоматической фотофиксации на дорогах за три года. По данным ведомства, 30 аварийно опасных участков исчезли, а число ДТП снизилось минимум на 12%.

Специалисты анализировали период 2018-2021 годов. Хоть результаты работы камер заметны, их можно улучшить. Поэтому в этом году часть комплекса перенесут на новые места, где они более востребованы.

- Как отмечают в УГИБДД ГУ МВД России по региону, благодаря комплексам, за 2019-2020 год количество ДТП снизилось на 12%. Эта статистика наглядно показывает, что система положительно влияет на дисциплинированность водителей, - заявил глава министерства Виталий Шульженко.

Напомним, налаживание системы камер видео и фотофиксации является частью программы "Умный город". Проект подразумевает установку "умных" светофоров, пешеходных переходов, камер и т.д. Это позволяет снизить количество ДТП и снизить уровень преступности.