В Северной Осетии экс-следователь пойдет под суд из-за взятки по делу о краже ноутбука

В СУ СК России по Северной Осетии рассказали, что следователи предъявили обвинения своему бывшему коллеге за получение взятки. Ее размер составил 250 тысяч рублей.

По данным полиции, 17 марта бывший следователь занимался делом кражи ноутбука в общежитии Северо-Кавказского горно-металлургического института. Он привел подозреваемого на допрос и начал вымогать взятку.

Следователь пообещал за 250 тысяч подвязать вора к мягкой статье и не допустить его отправления в колонию. Перепуганный преступник согласился заплатить. Когда он передавал коррупционеру первые 50 тысяч, следователя задержали сотрудники УФСБ.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о продлении ареста самого молодого депутата Думы Ставропольского края Владимира Дорошева. Он проведет в СИЗО все лето, пока суд рассматривает его дело. Дорошенко также попался на взяточничестве.