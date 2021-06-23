24 и 25 июня почти на всю территорию Ставрополья придет 40-градусная жара

Краевой Гидрометцентр сообщил, что днем 24 и 25 июня почти во всех муниципалитетах Ставрополья температура воздуха подскочит до 40 градусов тепла. Это может привести к ухудшению состояния граждан, а также пожарам, авариям в электросетях, гибели растений.

Гидрометцентр назвал подударные городские округи: Благодарненский, Апанасенковский, Новоалександровский, Изобильненский, Труновский, Ипатовский, Грачевский, Шпаковский, Буденновский, Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский, Туркменский, Александровский, Новоселицкий, Красногвардейский, Петровский, Советский, Степновский и Курский округа.

Сотрудники МЧС рассказали, как можно обезопасить себя и своих близких от теплого и солнечного ударов. Нужно носить головные уборы, надевать свободную, не утягивающую одежду из натуральной ткани. Чтобы дома не было душно, нужно зашторить окна плотными шторами, обеспечить себя водой (желательно расставить сосуды с жидкостью по комнатам, чтобы воздух не был таким засушливым).

Также лучше полностью исключить употребление алкоголя в такую жару. Это может быть небезопасно.