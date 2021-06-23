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Здоровье23 июня 2021 20:59

В Дагестане некоторых граждан будут прививать в обязательном порядке

На такое решение главы республики может повлиять ухудшение эпидемиологической обстановки
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Дагестана Сергей Меняйло заявил, что если число зараженных коронавирусом будет расти, придется вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. Например, для медработников.

Он отметил, что граждане неохотно вакцинируются. А для тех, кто постоянно работает с большим количеством человек, риск заразиться намного выше. Поэтому они обязаны вакцинироваться.

- У нас есть люди, которые болеют, но никуда не обращаются. В итоге они поступают в больницу в тяжелом состоянии. Мы должны обеспечивать безопасность населения. Вакцинация - один из способов, и, как говорят специалисты, наиболее эффективный способ, - рассказал Меняйло.

Он акцентировал внимание на том, что безопасность населения это не только вакцинация. Это своевременное тестирование, изоляция, работа медиков, госпитализация. Всю эту систему должны наладить главы муниципалитетов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае предложили изменить принципы работы санаториев в городах-курортах. Могут запретить принимать гостей, которые не вакцинировались или не имеют антитела.