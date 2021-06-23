В Дагестане некоторых граждан будут прививать в обязательном порядке

Глава Дагестана Сергей Меняйло заявил, что если число зараженных коронавирусом будет расти, придется вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. Например, для медработников.

Он отметил, что граждане неохотно вакцинируются. А для тех, кто постоянно работает с большим количеством человек, риск заразиться намного выше. Поэтому они обязаны вакцинироваться.

- У нас есть люди, которые болеют, но никуда не обращаются. В итоге они поступают в больницу в тяжелом состоянии. Мы должны обеспечивать безопасность населения. Вакцинация - один из способов, и, как говорят специалисты, наиболее эффективный способ, - рассказал Меняйло.

Он акцентировал внимание на том, что безопасность населения это не только вакцинация. Это своевременное тестирование, изоляция, работа медиков, госпитализация. Всю эту систему должны наладить главы муниципалитетов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае предложили изменить принципы работы санаториев в городах-курортах. Могут запретить принимать гостей, которые не вакцинировались или не имеют антитела.