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Происшествия23 июня 2021 21:40

В Ингушетии перестрелка: один человек погиб, двое ранены

Мужчины разрешили спор радикальным способом
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Ингушетии группа мужчин ввязалась в конфликт из-за раздела земли. В какой-то момент одна сторона не выдержала и открыла огонь по оппонентам.

В результате один человек погиб на месте от ранений, двое других госпитализированы. Их состояние оценивают как очень тяжелое. Пока что подробностей происшествия нет.

Информацию предоставил "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае полицейский застрелил отца пятерых детей. Он увидел, как тот поднял руку на женщину, и обезвредил выстрелом в голову. Инцидент записали на видео.