Ставрополье получит федеральные средства на курортные зоны Кисловодска в 2021 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в 2021 году Кисловодск как город-курорт получит федеральную поддержку для строительства пешеходной зоны на проспекте Ленина.

На благоустройство курортной зоны выделят 500 миллионов рублей. Все строительные работы должны будут закончится в 2022 году. На эти деньги оборудуют участок протяженностью 2 км от улицы Желябова до санатория имени Димитрова. Здесь установят новые каскадные фонтаны, лестницы, высадят небольшие рощицы, перестроят подземные коммуникации.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что председатель Правительства России Михаил Мишустин пообещал выделить дополнительные средства из федерального бюджета для развития Кавминвод.

– Ставропольский край знают благодаря туристскому комплексу, многие любят здесь отдыхать, поэтому важно, чтобы здесь была удобная инфраструктура, чтобы люди могли комфортно доезжать до места отдыха, набираться сил и здоровья. Вижу, что вы много делаете для того, чтобы в крае велась эта работа, – сказал премьер-министр РФ.